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Экс-офицер Пентагона Коффлер: Никто не верит в победу Украины над РФ

Экс-офицер Пентагона Коффлер: Никто не верит в победу Украины над РФ

Здравомыслящие люди не верят, что киевский режим способен победить Российскую Федерацию. Об этом на страницах Fox News сообщила бывшая сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер.

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