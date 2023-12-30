Здравомыслящие люди не верят, что киевский режим способен победить Российскую Федерацию. Об этом на страницах Fox News сообщила бывшая сотрудница разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер.
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