За свои шесть соток россияне ответят по закону

Депутат Сергей Гаврилов: «Земельный участок нужно осваивать, а не захламлять» Земельный участок дает не только право пользования им, но и предполагает определенные обязательства, заявил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.