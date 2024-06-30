За свои шесть соток россияне ответят по закону

Депутат Сергей Гаврилов: «Земельный участок нужно осваивать, а не захламлять» Земельный участок дает не только право пользования им, но и предполагает определенные обязательства, заявил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
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