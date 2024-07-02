Reposted (Александр Шаботинский): В разгар летнего сезона одними из самых привлекательных мест в городе были и остаются городские парки.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Reposted (Александр Шаботинский): В разгар летнего сезона одними из самых привлекательных мест в городе были и остаются городские парки.