В Кировском районном суде Петербурга сегодня 17 апреля начинается рассмотрение по существу нового дела серийного маньяка-убийцы Дмитро Вороненко.
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В Кировском районном суде Петербурга сегодня 17 апреля начинается рассмотрение по существу нового дела серийного маньяка-убийцы Дмитро Вороненко.