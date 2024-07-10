На Южном Урале продолжаются масштабные работы по поиску пропавшего 14-летнего мальчика

В районе поисков пропавшего 14-летнего мальчика на Южном Урале усилены кинологические расчеты. Поисковые работы ведутся круглосуточно, в том числе водолазной группой специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Челябинской области, которая обследует акваторию озера Бектыш.
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