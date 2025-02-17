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Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Сочи» и «Факелом», «Краснодар» против «Астаны»

«Краснодар» проведет контрольную игру с «Астаной». Товарищеские матчи ЦСКА – «Сочи» – 11:00 «Краснодар» Россия – «Астана» Казахстан – 15:30 «Ахмат» Россия – «Актобе» Казахстан – 16:00 ЦСКА – «Факел» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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