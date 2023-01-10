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Макинрой о Швентек: «Я никогда не видел, чтобы девушка так скользила по углам – она напоминает мне Джоковича»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Джон Макинрой высказался о доминировании Иги Швентек. В прошлом году она взяла восемь титулов – в том числе «Ролан Гаррос» и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.

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