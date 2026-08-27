Спорт и диета
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Спорт и диета

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Калистеника как путь к абсолютному контролю тела: опыт Андреа Ларосы

Калистеника как путь к абсолютному контролю тела: опыт Андреа Ларосы

В мире силовых видов спорта редко встретишь историю, которая начиналась бы с закрытой двери в зал. Однако именно такое банальное обстоятельство стало отправной точкой для одного из самых узнаваемых лиц современной калистеники.

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