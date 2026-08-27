Калистеника как путь к абсолютному контролю тела: опыт Андреа Ларосы

В мире силовых видов спорта редко встретишь историю, которая начиналась бы с закрытой двери в зал. Однако именно такое банальное обстоятельство стало отправной точкой для одного из самых узнаваемых лиц современной калистеники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии