«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

Как США пытаются переманить Лукашенко на свою сторону Издание «The New York Times» выдало очередную сенсационную новость — Соединенные Штаты Америки и Республика Беларусь готовятся к заключению «грандиозной сделки» — ссылаясь, как водится, на анонимные источники в администрации Трампа.
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