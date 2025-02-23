«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

Как США пытаются переманить Лукашенко на свою сторону Издание «The New York Times» выдало очередную сенсационную новость — Соединенные Штаты Америки и Республика Беларусь готовятся к заключению «грандиозной сделки» — ссылаясь, как водится, на анонимные источники в администрации Трампа.