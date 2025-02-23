Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

Как США пытаются переманить Лукашенко на свою сторону Издание «The New York Times» выдало очередную сенсационную новость — Соединенные Штаты Америки и Республика Беларусь готовятся к заключению «грандиозной сделки» — ссылаясь, как водится, на анонимные источники в администрации Трампа.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
....Дрищенко и прочие Соберинги....
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18 час.
Игорь Рулькевич
У Лукашенко аналогичные хотелки, как и уЗеленского.
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15 час.
Игорь Рулькевич
И о каком политическом опыте идёт разговор ? Сидеть надотациях РФ и сколачивать своёсостояниеза счёт беларусов и РФ,это да опыт огромный.
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15 час.
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