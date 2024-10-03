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Квадробинг – угроза традиционным ценностям, серьезно?: депутат предлагает наказывать родителей

Квадробинг – угроза традиционным ценностям, серьезно?: депутат предлагает наказывать родителей

Депутат считает, что родители должны нести ответственность за действия своих детей. Он предлагает ввести административное и уголовное наказание, а также лишение родительских прав за поощрение "квадробинга".

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