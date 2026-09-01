Сосуд со змеиной головой указал на малоизвестный культ Древнего Рима

Редкий керамический сосуд с ручкой в форме змеиной головы, обнаруженный при раскопках в Северной Африке, связан с малоизвестным тайным культом Сабазия — фракийско-фригийского божества, почитавшегося в Римской империи в специфических мистериальных обрядах.