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Сосуд со змеиной головой указал на малоизвестный культ Древнего Рима

Сосуд со змеиной головой указал на малоизвестный культ Древнего Рима

Редкий керамический сосуд с ручкой в форме змеиной головы, обнаруженный при раскопках в Северной Африке, связан с малоизвестным тайным культом Сабазия — фракийско-фригийского божества, почитавшегося в Римской империи в специфических мистериальных обрядах.

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