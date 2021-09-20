Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов для долгой жизни

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки посоветовала не употреблять ультра-пастеризованные продукты, обработанные красное мясо и полуфабрикаты, продукты с добавленным сахаром, жареную пищу, чрезмерное количество алкоголя.