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Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов для долгой жизни

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки посоветовала не употреблять ультра-пастеризованные продукты, обработанные красное мясо и полуфабрикаты, продукты с добавленным сахаром, жареную пищу, чрезмерное количество алкоголя.

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