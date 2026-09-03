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Аргументы и Факты

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Командир воинской части ВСУ устроил трех солдат на шиномонтаж вместо службы

Командир воинской части ВСУ устроил трех солдат на шиномонтаж вместо службы

На Украине командир воинской части отправил троих солдат работать на шиномонтаж вместо выполнения боевых задач, а за это он присваивал себе часть их зарплат, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

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