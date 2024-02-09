Сенатор Алтабаева: Население Украины искусственно делают врагами России

Конфликт между Украиной и Россией частично представляет собой гражданскую войну, потому что население двух стран является частью единого культурно-исторического пространства, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
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