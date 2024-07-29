Трем спортсменам из олимпийской сборной одной страны пригрозили убийством

Полиция во Франции начала расследование по факту угроз убийством, полученных тремя израильскими спортсменами на Олимпийских играх в Париже, а также возможных антисемитских преступлений на почве ненависти во время футбольного матча, сообщила прокуратура Парижа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии