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Трем спортсменам из олимпийской сборной одной страны пригрозили убийством

Трем спортсменам из олимпийской сборной одной страны пригрозили убийством

Полиция во Франции начала расследование по факту угроз убийством, полученных тремя израильскими спортсменами на Олимпийских играх в Париже, а также возможных антисемитских преступлений на почве ненависти во время футбольного матча, сообщила прокуратура Парижа.

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