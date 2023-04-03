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Овчинский: более 100 центральных тепловых пунктов отремонтировали при помощи разработки ОЭЗ «Технополис Москва»

Овчинский: более 100 центральных тепловых пунктов отремонтировали при помощи разработки ОЭЗ «Технополис Москва»

Имеющая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Нанотехнологический Центр Композитов» выпускает материалы для различных отраслей — начиная от строительства и машиностроения, заканчивая авиацией и энергетикой.

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