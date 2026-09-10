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Мировое обозрение

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Министр финансов Украины призвал готовиться к отсутствию соцвыплат из-за нехватки средств

Министр финансов Украины призвал готовиться к отсутствию соцвыплат из-за нехватки средств

Украинский бюджет исчерпал запас прочности. Об этом прямо в стенах Верховной рады заявил министр финансов Сергей Марченко — и не просто заявил, а потребовал от депутатов немедленных действий.

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