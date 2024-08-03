Трамп заявил, что договорился о проведении 4 сентября дебатов с Харрис

Global Look Press/Maik Meyer/Keystone Press Agency Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении 4 сентября дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
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