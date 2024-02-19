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Вы «всю жизнь делали это неправильно»: главные ошибки при приготовлении пюре из картофеля

Казалось бы, что может быть проще приготовление картошки пюре? Почистил, порезал, положил в воду, сварил, истолок толкушкой — вот и готово нехитрое блюдо! Оказывается, большинство из нас всю жизнь готовили пюре из картофеля неправильно! Британский шеф-повар Маркус Уоринг рассказал об основных ….

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