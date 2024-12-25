Вот и "ответ" на Орешник? КВАДРАТУРА КРУГА В ситуации с российским сухогрузом очень четко читается британский почерк: они всегда были мастерами на такого рода проделки.
Взрыв и последующее затопление судна Ursa Major результат диверсии
Комментарии
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владимир рогачев
Скоро об нас все будут ноги вытирать.Потому-соплежуи,под которых удачно маскируется пятая колонна
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4 час.
тн
татьяна неструева
что значит скоро будут ?? об нас давно вытерают и сцут на голову . где наш флот в Севастополе ? его нет !
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Если снова промолчим дальше булет еще хуже. Хохлы наглеют с каждым днеим пора уже нам ликвидировать хохляцких террористов буданова и зелебобика и агицкой полудохлой симбе дать по рылу. И почему с таким важным грузоим не было экскорта ВМФ.
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52 мин.
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