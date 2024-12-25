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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Взрыв и последующее затопление судна Ursa Major результат диверсии

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Комментарии
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владимир рогачев
Скоро об нас все будут ноги вытирать.Потому-соплежуи,под которых удачно маскируется пятая колонна
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4 час.
тн
татьяна неструева
что значит   скоро  будут ??   об нас давно  вытерают   и  сцут на голову  . где  наш   флот   в Севастополе  ?  его нет  !
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Если снова промолчим дальше булет еще хуже. Хохлы наглеют с каждым днеим пора уже нам ликвидировать хохляцких террористов буданова и зелебобика и агицкой полудохлой симбе дать по рылу. И почему с таким важным грузоим не было экскорта ВМФ.
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52 мин.

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