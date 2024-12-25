Взрыв и последующее затопление судна Ursa Major результат диверсии

владимир рогачев Скоро об нас все будут ноги вытирать.Потому-соплежуи,под которых удачно маскируется пятая колонна

тн татьяна неструева что значит скоро будут ?? об нас давно вытерают и сцут на голову . где наш флот в Севастополе ? его нет !