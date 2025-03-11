Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи

Смелую операцию наших бойцов уже обсуждают все мировые СМИ. Агентство The Associated Press отмечает: все произошло как раз после заявлений Москвы о новых успехах на поле боя и о продвижении российских войск в Курской области.
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