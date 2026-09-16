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Казанда шагыйрь Абдулла Алишны искә алдылар

15 сентябрь көнне Абдулла Алиш исемендәге 20 нче гимназиядә шагыйрь Абдулла Алишның туган көне уңаеннан тантаналы митинг узды.

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