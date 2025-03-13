Большинство опрошенных хорошо относятся к новым регионам

Согласно представленным сведениям, большая часть граждан РФ положительно относятся к вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (свыше 70%).
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