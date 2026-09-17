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Авто Новости

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Belgee X50 возвращается: почему простая связка атмосферника и автомата снова в цене

Belgee X50 возвращается: почему простая связка атмосферника и автомата снова в цене

Рынок новых автомобилей меняется настолько стремительно, что ещё недавно привычные технические решения успели превратиться в редкость.

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