Восьмой фигурант дела о попытке теракта на Лубянке получил 12 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил блогера Нурмухамада Шарипова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), фигуранта уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к 12 годам лишения свободы.