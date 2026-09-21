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«Шальке» подколол «Боруссию»: на экране стадиона ее написали мельче остальных команд

«Шальке» тонко подколол «Боруссию» на домашнем стадионе. После матча с «Эльферсбергом» (0:0) на экране «Фелтинс-Арены» появилась таблица Бундеслиги .

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