Опасна ли ветрянка во время беременности? Ветряная оспа во время беременности встречается редко, так как большинство женщин к этому времени переболели и имеют антитела.
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Опасна ли ветрянка во время беременности? Ветряная оспа во время беременности встречается редко, так как большинство женщин к этому времени переболели и имеют антитела.