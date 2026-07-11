Ракету-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» вывезли на старт

На космодроме Байконур завершился важный этап предстартовой подготовки: ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» транспортирована из монтажно-испытательного корпуса и заняла свое место на стартовом столе.
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