Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

639 подписчиков

Ракету-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» вывезли на старт

Ракету-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» вывезли на старт

На космодроме Байконур завершился важный этап предстартовой подготовки: ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» транспортирована из монтажно-испытательного корпуса и заняла свое место на стартовом столе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии