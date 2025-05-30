Spiegel: неизвестные БПЛА сопровождали немецкое патрульное судно в Северном море

Группа из семи неизвестных беспилотников в течение почти трех часов 17 мая сопровождала немецкое патрульное судно "BP 81 Potsdam" и российский грузовой корабль, направлявшийся в Бельгию, в районе острова Боркум в Северном море.
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