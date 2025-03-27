Путин: неонацисты на Украине усиливают арсенал и вербовку членов

Президент Владимир Путин заявил, что неонацистские формирования на Украине, пользуясь фактической нелегитимностью существующей власти, продолжают получать оружие и привлекать новых сторонников, что усиливает их влияние и возможности.
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