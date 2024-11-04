Штаты США готовятся к массовым беспорядкам

Несколько штатов в США, в которых в 2020 году были крупные беспорядки, созданные движением Black Lives Matter или движением «Антифа» в 2020 году, привели Национальную гвардию в готовность на случай вспышки насилия в день выборов, сообщил 4 ноября сайт Breitbart News.