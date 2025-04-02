Потрясающая закуска к шашлыку из обычного лука: можно даже на хлеб вместо паштета

EV

Evgeni Velesik

Среда, конец рабочего дня, собрались выпить после смены на троих, два мужика со стажем и один молодожён. Выпили, закусили в раздевалке и домой. На следующий день в раздевалке видят молодого, он весь какой-то мятый, не бритый. Ты чë такой, до дома не добрался? Да, нет, добрался, но спал на лестничной площадке как собака. Как так? Жена дверь не открыла, говорит: — дыхни в замочную скважину! Дыхнул! Эй парень, есть способ еë обмануть! Какой? После работы покажем. Купили водки, а на закуску плавленый Котельнический сыр с чёрным перцем. Выпили, закусили, разошлись по домам. На следующий день в раздевалке видят чудо, ещё хуже прежнего. Что, не получилось? Ага. Пришёл домой, звоню, не открывает, дыхни в скважину! Дыхнул! А мне жена за дверью: Нет-нет, ты ротом-ротом дыхни!