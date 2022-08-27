БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танки древности - боевые колесницы и слоны

Танки древности - боевые колесницы и слоны

Боевые колесницы и боевых слонов не зря называют танками древности. В десятках, если не сотнях, битв они показали себя с самой наилучшей стороны и одним только своим видом наводили ужас на войска противника и вызывали панику и хаос в его рядах.

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