Исследователи дали прогноз резкого повышения температуры на планете.Согласно результатам исследования астрономов Женевского университета совместно с французскими лабораториями CNRS в Париже и Бордо, Земля может стать непригодной для жизни за несколько сотен лет.
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