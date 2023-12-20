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Земля может стать непригодной для жизни за несколько сотен лет

Земля может стать непригодной для жизни за несколько сотен лет

Исследователи дали прогноз резкого повышения температуры на планете.Согласно результатам исследования астрономов Женевского университета совместно с французскими лабораториями CNRS в Париже и Бордо, Земля может стать непригодной для жизни за несколько сотен лет.

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