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В Махачкале из-за сильного ветра рухнул строительный кран

В Махачкале из-за сильного ветра рухнул строительный кран

На территории возведения жилкомплекса в Махачкале из-за сильного ветра рухнул строительный кран. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

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