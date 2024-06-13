На территории возведения жилкомплекса в Махачкале из-за сильного ветра рухнул строительный кран. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.