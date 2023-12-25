28 видеокамер на дорогах Владимирской области расположили в новых местах

Камеры фотовидеофиксации с 25 декабря на неделю перемещены в новые точки владимирских дорог.На неделю с 18 по 24 декабря 28 передвижных комплексов фотовидеофиксации на трассах Владимирской области разместили в новых местах.
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