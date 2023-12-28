Криптоблогер Бен Армстронг убежден, что восходящий тренд XRP начнется примерно через 3 недели

Криптоблогер Бен Армстронг, известный своими резкими прогнозами по криптовалютам, заявил о росте монеты XRP уже через три недели и призвал трейдеров воспользоваться ее нынешним курсом и подумать о накоплении данной криптовалюты.
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