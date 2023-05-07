Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 мая

МОСКВА, РИА Новости. Организация «Артподготовка»* планировала провести 9 мая фейковую акцию «Небесный полк» для осложнения работы систем противовоздушной обороны, ее организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах «В преддверии Дня Победы участники “Артподготовки”* придумали провокационную акцию “Небесный полк”, суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО», — пояснил собеседник агентства.