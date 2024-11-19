Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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От «Кремния» к «Паролю»: система радиолокационного опознавания выходит за границы России

От «Кремния» к «Паролю»: система радиолокационного опознавания выходит за границы России «Свой-чужой» Появление у России системы радиолокационного опознавания «Пароль» сложно представить без осмысления опыта предшествующих поколений.

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