От «Кремния» к «Паролю»: система радиолокационного опознавания выходит за границы России «Свой-чужой» Появление у России системы радиолокационного опознавания «Пароль» сложно представить без осмысления опыта предшествующих поколений.
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