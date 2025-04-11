Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле

11-летний пострадавший получил травмы различной степени тяжести В Барнауле в пятницу рано утром, 11 апреля, автомобиль сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Павловском тракте, в районе дома № 287, сообщает алтайская полиция.
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