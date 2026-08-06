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Отказался от квартиры в Дубае ради искренности: как 23-летний сын Михаила Круга выбрал невесту на телешоу

Отказался от квартиры в Дубае ради искренности: как 23-летний сын Михаила Круга выбрал невесту на телешоу

В эфире шоу «Давай поженимся!» 23-летний Александр Круг сделал неожиданный выбор. Одной из невест стала обеспеченная Сабина, владеющая недвижимостью в Москве и Дубае, но молодой музыкант предпочёл роскоши искренность.

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