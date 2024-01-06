Погодный прогноз погоды на Рождество для Москвы и Подмосковья Ольга ВайленкоСогласно последним прогнозам Гидрометцентра России, Московский регион вступит в Рождественские каникулы с продолжающимися низкими температурами.
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