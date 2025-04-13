На севере Китая из-за шторма и сильного ветра ввели оранжевый уровень тревоги

Буря в Китае. Обложка © X / lone wolf На севере Китая — сильный ветер и неблагоприятная погода. Национальный метеоцентр страны объявил оранжевый уровень опасности — это второй по серьёзности сигнал в системе предупреждений.
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