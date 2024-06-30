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test mazurok

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🚰 В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе

🚰 В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе Во время ремонтных работ ночью воду отключали, повреждения уже устранены, сообщает пресс-служба МинЖКХ Крыма.

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