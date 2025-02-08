В настоящее время РФ продолжает на постоянной основе работу по уточнению списка россиян, пропавших в Курской области, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник .
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