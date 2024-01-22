Кредитный эксперт Позаченюк: ставка по ипотеке в Подмосковье выросла в 1,5 раза

В 2023 году средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования "ТСН Недвижимость" Юлия Позаченюк.
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