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Кредитный эксперт Позаченюк: ставка по ипотеке в Подмосковье выросла в 1,5 раза

Кредитный эксперт Позаченюк: ставка по ипотеке в Подмосковье выросла в 1,5 раза

В 2023 году средняя ставка по ипотеке на вторичное жилье в Подмосковье выросла почти в 1,5 раза. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования "ТСН Недвижимость" Юлия Позаченюк.

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