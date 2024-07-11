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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шченсны может перейти в «Монцу». 34-летним вратарем «Ювентуса» интересуется «Аль-Наср»

Шченсны может перейти в «Монцу». 34-летним вратарем «Ювентуса» интересуется «Аль-Наср»

Ранее сообщалось, что 34-летний голкипер согласился на переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По информации Джанлуки Ди Марцио, сам игрок хотел бы остаться в Италии.

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