19 случаев, когда встреча с братьями нашими меньшими оказалась внезапнее, чем снег в сентябре

Наверняка мало кто замечает обычных собак или кошек во время прогулки или по пути на работу. Однако столкнуться с настоящим лосем на выходе из магазина или увидеть енота рядом с мусорными баками около своего дома — это уже не такое частое явление.
Наверняка мало кто замечает обычных собак или кошек во время прогулки или по пути на работу. Однако столкнуться с настоящим лосем на выходе из магазина или увидеть енота рядом с мусорными баками около своего дома — это уже не такое частое явление.
Свежие комментарии