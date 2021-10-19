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19 случаев, когда встреча с братьями нашими меньшими оказалась внезапнее, чем снег в сентябре

19 случаев, когда встреча с братьями нашими меньшими оказалась внезапнее, чем снег в сентябре

Наверняка мало кто замечает обычных собак или кошек во время прогулки или по пути на работу. Однако столкнуться с настоящим лосем на выходе из магазина или увидеть енота рядом с мусорными баками около своего дома — это уже не такое частое явление.

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