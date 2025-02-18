Русский компас Фото: скрин видео тг-канала "Многонационал". Одинокий воин сознательно помешал незаконной публичной религиозной практике.
"А что такого?": полиция охраняет исламиста, устроившего намаз напоказ
Комментарии
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igor kim
А раньше на Руси думали, что богов много. А Вы безопасность христиан обеспечите, если они будут молится в мечетях?
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7 час.
Валерий Цымбулов
Как мы видим, полиция бездействует наверняка потому , что там служат малограмотные ,бескультурные и, к несчастью, ленивые!
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5 час.
Андрей
Демонстративный намаз это была провокация, в которой за деньги участвовал и полицейский... А вот понимал полицейский, что это провокация, или нет, одному Аллаху известно!
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4 час.
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