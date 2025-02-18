"А что такого?": полиция охраняет исламиста, устроившего намаз напоказ

igor kim А раньше на Руси думали, что богов много. А Вы безопасность христиан обеспечите, если они будут молится в мечетях?

Валерий Цымбулов Как мы видим, полиция бездействует наверняка потому , что там служат малограмотные ,бескультурные и, к несчастью, ленивые!