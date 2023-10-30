Подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал от конвоиров в Забайкальской области

Он сбежал из больницы, куда его доставили в наручниках.В Забайкальской области 26-летний подозреваемый в сбыте наркотиков, которого повезли в больницу из-за подозрения на воспаление поджелудочной железы, сбежал от конвоиров.
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